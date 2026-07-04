Bam Margera wil, ondanks zijn ruzie met de makers, best de nieuwste Jackass-film Best and Last zien. Een reünie met zijn oud-collega's zit er echter niet in, benadrukt hij in een interview met Rolling Stone.

"Ik ga de film zeker kijken en ik hoop dat hij goed is, maar een reünie gaat niet gebeuren. In geen tien miljoen jaar", stelt de 46-jarige Amerikaan. "Ik heb geen ruzie met de cast van Jackass, het waren gewoon de beslissingen die Johnny Knoxville en regisseur Jeff Tremaine maakten. Ik hoef hen de rest van mijn leven niet meer te zien. Genoeg is genoeg."

Margera is bekend als lid van de Amerikaanse tv-serie Jackass, waarvan in 2002 voor het eerst een film werd gemaakt. Tijdens de productie van de vorige Jackass-film uit 2022 werd Margera ontslagen, omdat hij zich niet aan zijn contract had gehouden en niet nuchter was gebleven. Na een deal met de producenten kon niet-eerder-vertoond materiaal van de acteur voor de nieuwe film worden gebruikt.