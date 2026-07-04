Koning Charles heeft in een bericht aan president Donald Trump en het Amerikaanse volk de Verenigde Staten gefeliciteerd met de 250e verjaardag van het land, die zaterdag uitgebreid wordt gevierd. Op 4 juli 1776 riep de toenmalige Britse kolonie de onafhankelijkheid uit. Buckingham Palace heeft een deel van de boodschap van de koning via social media gedeeld.

"Door de eeuwen heen, waarin we samen uitdagingen hebben doorstaan en successen hebben behaald, hebben onze landen een band opgebouwd die is gebaseerd op vriendschap, vertrouwen en het geloof in vrijheid, de rechtsstaat en de waardigheid van alle mensen", schrijft de Britse koning in zijn bericht. "Terwijl we uitkijken naar de volgende 250 jaar, twijfel ik er niet aan dat we onze gedeelde waarden zullen blijven verdedigen. De band tussen onze volken is er een die met de tijd alleen maar sterker wordt."

Charles en zijn vrouw koningin Camilla brachten in april nog een vierdaags staatsbezoek aan de VS. Het koningspaar ontmoette president Trump en zijn vrouw Melania in het Witte Huis en legde onder meer een krans bij het graf van de onbekende soldaat.