Bankzitters en Videoland gaan samenwerking aan

De YouTube-formatie Bankzitters is een samenwerking aangegaan met Videoland. De komende drie jaar gaan de Bankzitters en de streamingdienst verschillende programma's maken, zo heeft Videoland woensdag bekendgemaakt.

"We zijn ontzettend blij met deze samenwerking. We zijn zelf trouwe kijkers van Videoland en krijgen nu de kans om ideeën te realiseren die al langer op ons lijstje staan en formats te maken die groter, uitdagender en ambitieuzer zijn dan ooit", laten de Bankzitters weten. De YouTubers blijven daarnaast video's maken op hun eigen kanalen.

Ook Peter Lubbers, directeur content bij Videoland, is blij met de samenwerking. "Wat Bankzitters heeft opgebouwd, is uniek in Nederland. We zijn dan ook ontzettend trots dat we de komende jaren samen exclusieve programma's gaan ontwikkelen en kunnen niet wachten om te laten zien wat daaruit voortkomt."

Volgens Videoland komt het eerste programma dit najaar nog uit op de streamingdienst. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt.