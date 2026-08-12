SAINT-DENIS (ANP) - Zwemster Marrit Steenbergen (26) heeft zich op de 200 meter vrije slag geplaatst voor de halve finales op de EK in Parijs. De Friezin noteerde met 1.58,00 de vierde tijd, achter de Tsjechische Barbora Seemanová die met 1.57,10 de snelste was.

Ook de Nederlandse Imani de Jong (24) verzekerde zich van een plek in de halve eindstrijd. Ze tikte aan na 1.58,92, goed voor de dertiende tijd.

Steenbergen veroverde dinsdag de Europese titel op de 100 meter vrije slag. Diezelfde dag zwom ze met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag naar het zilver.