Bankzitters in de prijzen bij eerste Online Media Awards

De YouTube-formatie Bankzitters is vrijdagmiddag in de prijzen gevallen tijdens de eerste editie van de Online Media Awards. De groep won bij de uitreiking op het Media Park in Hilversum in de categorie Online Entertainment.

De vakjury prijst Bankzitters "om hun indrukwekkende groei van vriendengroep op YouTube tot volwaardig entertainmentmerk." Ook "weten zij als geen ander een hechte band met een enorme achterban op te bouwen."

Met de Online Media Awards wil de organisatie "de makers en vernieuwers" van het Nederlandse online medialandschap aandacht en bevestiging geven. Er werden vijf prijzen uitgereikt.

Bender

Jeroen Wollaars won in de categorie Innovatie. Hij maakte met het platform gehoord.de/beraadslagingen Tweede Kamerdebatten via tekst en video toegankelijk voor een breed publiek. Marianne Zwagerman won met DwarsNieuws de trofee voor Online Journalistiek, Benjamin Buit (Bender) werd uitgeroepen tot online talent. In de laatste categorie Viral won My Girlfriend Harriet.

"Het niveau van de winnaars en alle genomineerden toont aan hoe dynamisch en professioneel het online medialandschap is geworden", zegt juryvoorzitter Pierre Papa. "De creativiteit is vaak grensverleggend en de inhoud nog vaker van hoge kwaliteit. Dit bewijst dat de online makers niet meer zijn weg te denken als bepalende stemmen in de media." De vakjury bestaat verder uit Talitha Muusse, Ton F. van Dijk, Ruud Hendriks en Julia Peters.