Willem-Alexander bezoekt woonplek voor jongeren met beperking

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag in Ursem gesproken met de initiatiefnemers van Stichting Bij Anders, die bestaat uit ouders die een kleinschalige woonvoorziening hebben opgezet voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De koning sprak tijdens zijn bezoek zijn bewondering uit voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de bewoners.

Bij aankomst werd de koning opgewacht door burgemeester van Koggenland Pieter van Maaren en ruim honderd buurtbewoners van het Noord-Hollandse dorp. Nadat hij even stopte om naar iedereen te zwaaien, liep de koning naar de ingang van het wooncomplex en drukte hij zelf op de deurbel, waarna hij door een aantal bewoners met het syndroom van Down werd binnengelaten.

Tijdens zijn bezoek sprak Willem-Alexander onder andere met de initiatiefnemers over het ontstaan van de woonvoorziening en de rol van de ouders, die het complex draaiende houden. "Mooi dat het gelukt is", reageerde de koning. Hij wenste de ouders van de jongeren vervolgens veel succes.

Tafelvoetbal

Na zijn gesprek bezocht de koning samen met een aantal bewoners de moestuin achter het gebouw. Daar stelde hij onder andere vragen over de kruiden en het fruit dat er groeit. Het bezoek werd afgesloten met een potje tafelvoetbal.

In Ursem zijn de afgelopen jaren meerdere woningen gerealiseerd voor jongeren met een verstandelijke beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Dat gebeurde via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In de woonvoorziening komen wonen, zorg en ontwikkeling samen. Daarnaast biedt het initiatief mogelijkheden voor werkgelegenheid.