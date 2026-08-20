Bankzitters krijgen eerste eigen serie bij Videoland

De Bankzitters krijgen hun eerste eigen serie bij Videoland. Matthy, Robbie, Koen, Raoul en Milo zijn vanaf 12 september te zien in Overleven in het Wild, waarin de vijf vrienden zeven dagen moeten zien te overleven in de Filipijnen. Dat heeft de streamingdienst donderdag bekendgemaakt.

De serie is gebaseerd op hun YouTube-video Bankzitters Overleven 48 uur in het Wild, die volgens Videoland ruim 5,2 miljoen keer is bekeken. Voor de nieuwe reeks wordt het avontuur uitgebreid van 48 uur naar zeven dagen.

De vijf worden losgelaten in de Filipijnse wildernis en reizen met kajaks van eiland naar eiland. Onderweg moeten ze vier letters vinden die ze nodig hebben voor hun terugreis. Ook moeten ze zelf onderdak bouwen en eten zoeken.

Overleven in het Wild bestaat uit vijf afleveringen. Op 12 september verschijnen de eerste twee, daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering. De serie wordt geproduceerd door Sofa Productions, het productiehuis van de Bankzitters.