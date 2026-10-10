Voor Barbara Sloesen was het Gouden Televizier-Ring Gala donderdag van korte duur. De actrice verliet Koninklijk Theater Carré voortijdig omdat ze ziek werd.

"Eerste datenight samen: Shaffy uit logeren, begon goed, wegtrekker, sprinten naar de wc van Carré, voedselvergiftiging en 12 minuten later alleen in bed", schrijft Sloesen zaterdag op Instagram. "Gelukkig hebben we de foto's nog."

Sloesen was samen met haar partner Joost naar het gala gekomen. De twee werden begin dit jaar ouders van zoon Shaffy.