Verschillende bekende Nederlanders komen zaterdag in Amsterdam in actie voor ReumaNederland. In het Vondelpark geeft Gordon het startschot van de zogeheten Reuma Light Walk, een wandelsponsortocht.

"Leven met reuma betekent dat je dagelijks te maken hebt met pijn", zegt Gordon over de actie. "Veel mensen leren ermee omgaan en passen hun leven erop aan, maar ik weet hoe moeilijk dat soms is. Juist daarom vind ik het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de impact van reuma."

Ook presentatrice Anita Witzier, model Ymre Stiekema en zangeres Raffaëla Paton zijn er zaterdag bij.