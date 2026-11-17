Volgens Take That-zanger Gary Barlow is William even gepassioneerd over het klimaat als zijn vader koning Charles. Dat zei de zanger voorafgaand aan de uitreiking van de Earthshot Prize in Mumbai, volgens persbureau PA. Prins William en zijn vrouw Catherine zijn dinsdag bij de uitreiking van de prijs, bedoeld om duurzame initiatieven te steunen. De Britse band treedt daar op.

Voorafgaand aan het optreden haalde de band herinneringen op aan eerdere optredens voor leden van het koningshuis. Volgens Barlow hebben ze William al zo'n twintig keer ontmoet.

De prins van Wales heeft de passie van zijn vader voor het milieu met de Earthshot Prize naar een "hoger niveau" getild, zegt Barlow. "Williams vader had het in de jaren zeventig al over microplastics, en mensen dachten dat hij gek was", gaat de zanger verder. William "zet de passie van zijn vader voort".

Bij de prijsuitreiking op dinsdag worden vijf finalisten beloond met een prijs van 1 miljoen pond om hun projecten op te schalen. William en Catherine zijn nog tot en met woensdag in India. Ook een ontmoeting met premier Narendra Modi staat op de planning.