Verknipt Festival verhuist in 2027 van Utrecht naar een nieuwe thuisbasis aan het water op Aquabest in Eindhoven. Ook gaat het hardtechnofestival van een tweedaags evenement naar één festivaldag voor 30.000 bezoekers. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

De editie van 2027 vindt plaats op zaterdag 5 juni met zes stages in "een zomerse outdoor-setting die is ontworpen voor maximale schaal en impact". Volgens de organisatie vroegen de ambities om "een groter speelveld". "In Utrecht moesten we voortdurend om fysieke en logistieke grenzen heen werken", aldus mede-oprichter Reza Fathi. Volgens de organisatie is Verknipt door de nieuwe opzet het "grootste eendaagse outdoor hardtechnofestival van Nederland".

Verknipt werd in 2012 opgericht met evenementen voor 2000 tot 5000 ravers in loodsen en fabriekshallen en een eendaags festival met 8000 bezoekers. In 2023 startte de internationale uitbreiding, wat inmiddels heeft geleid tot meer dan vijftig evenementen per jaar in ruim 25 landen.