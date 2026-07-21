Barrie Stevens is klaar voor zijn allerlaatste voorstelling

Barrie Stevens is helemaal klaar voor de opvoering van zijn allerlaatste solovoorstelling. "Het podium staat, de stoelen zijn neergezet en de soundcheck is gedaan", deelt de 82-jarige choreograaf dinsdag op Instagram. "Alles komt langzaam samen."

Stevens staat op 24, 25 en 26 juli tijdens World Pride 2026 in het H'ART Museum in Amsterdam met The Importance of Being Barrie. "Een voorrecht", vindt hij. "Een plek vol sfeer en schoonheid. Ik kan me geen mooier decor wensen voor deze bijzondere afsluiting", aldus Stevens.

De voorstelling van Stevens maakt deel uit van The Shakespeare Club, een cultureel programma van het COC ter gelegenheid van de World Pride. In de jaren vijftig kwamen queer mannen onder de noemer The Shakespeare Club samen om activiteiten te beoefenen omdat zij in die tijd nog niet open konden zijn over hun geaardheid.

In de solovoorstelling blikt hij terug op liefdes, verlies en verlangen, "en op de moed die nodig was om altijd zichzelf te blijven". De van oorsprong Britse choreograaf en entertainer maakte eerder al bekend dat hij na deze voorstelling met pensioen gaat.