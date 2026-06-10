Barrie Stevens staat komende zomer met zijn voorstelling The Importance of Being Barrie voor de laatste keer op de planken. De 82-jarige Stevens speelt de voorstelling op 24, 25 en 26 juli in het H'ART Museum in Amsterdam.

In de solovoorstelling blikt Stevens terug op liefdes, verlies en verlangen. Ook verbindt de van oorsprong Britse choreograaf en entertainer zijn levensverhaal met fragmenten uit het werk van zijn idool Oscar Wilde. "Ik hoop dat mensen naar huis gaan met een glimlach, een beetje herkenning en misschien een nieuw inzicht", aldus Stevens.

Vorig jaar vertelde Stevens in een interview met De Telegraaf dat hij in 2026 met pensioen zal gaan. The Importance of Being Barrie is dan ook de allerlaatste theaterproductie van Stevens.