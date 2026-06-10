Prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus van Noorwegen zijn dinsdagavond samen op pad geweest. De kinderen van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit bezochten een voetbalwedstrijd van het nationale vrouwenteam. Daarmee zochten ze wat afleiding in een moeilijke tijd vanwege hun ernstig zieke moeder.

In het Ullevaal Stadion in Oslo zagen Ingrid Alexandra en Sverre Magnus hoe de Noorse voetbalvrouwen Oostenrijk met 2-1 versloegen. Het was voor de ploeg de laatste WK-kwalificatiewedstrijd in de groepsfase, waarin Noorwegen tweede werd. Het team moet nu play-offs spelen om nog een ticket voor het WK in Brazilië te veroveren.

Ingrid Alexandra keerde vorige week terug uit Australië om meer tijd door te brengen met haar moeder Mette-Marit. Vrijdag werd bekend dat de kroonprinses op de wachtlijst is gezet voor een longtransplantatie. De toekomstige troonopvolger blijft dankzij een uitwisseling met de Universiteit van Oslo in ieder geval tot de herfst in Oslo.

Sverre Magnus blijft in Europa om te studeren. Het hof meldde eerder dat hij naar huis komt wanneer de situatie dat vereist.