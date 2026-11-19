Barry Atsma heeft in gesprek met De Telegraaf een slechte karaktereigenschap van zichzelf gedeeld. De 53-jarige acteur vertelt onder meer dat hij "in principe altijd gelijk" heeft. "Of in ieder geval denk dat ik altijd gelijk heb." Een gewoonte waar Atsma eveneens met minder trots over spreekt, is het uitgeven van te veel geld aan boeken. "Boeken die ik toch niet lees. Toch blijf ik ze kopen."

In het interview noemt de acteur "empathie" als een van zijn goede eigenschappen. "Dat vind ik heel belangrijk." Zijn "overmatige verantwoordelijkheidsgevoel" kan volgens Atsma wel anders. "Daar mag best wat vanaf", geeft hij toe.

Verder spreekt Atsma vol lof over zijn partner, actrice Noortje Herlaar, die hij de liefde van zijn leven noemt. De acteur voelt zich dan ook het meest zichzelf als hij "voor een tentje zit met een kampvuurtje met de kids en Noortje naast me".