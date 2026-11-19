In november 2027 is in de Ziggo Dome de eerste editie van De Avond van de Gamemuziek. Dat maakt publiciteitsbureau Royal Promotions donderdag bekend. Na het succes van De Avond van de Filmmuziek wordt op 18 november een speciale avond voor gamemuziek georganiseerd.

Een groot orkest brengt tijdens deze avond de bekendste en meest geliefde muziek uit videogames live ten gehore. Het is nog niet bekend welk orkest het optreden zal verzorgen, evenals welke games voorbijkomen. Ook de namen van de solisten, speciale gasten en presentatoren volgen nog. De kaartverkoop start op 27 november.

Sinds 2019 vindt in de Ziggo Dome al De Avond van de Filmmuziek plaats. Tijdens het volgende evenement van 20 tot 22 november met Het Metropole Orkest is de presentatie in handen van Daan Schuurmans en Dominic Seldis. Er wordt dan uitgebreid stilgestaan bij het 25-jarige bestaan van Harry Potter en The Lord of the Rings.