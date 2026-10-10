Barry Manilow heeft kort na zijn langverwachte rentree op het podium alweer een show moeten annuleren. Zijn optreden van zaterdag in het Westgate Las Vegas Resort & Casino gaat niet door omdat de zanger is getroffen door bronchitis, heeft zijn woordvoerder aan het Amerikaanse entertainmentmagazine Variety laten weten.

Manilow trad donderdag voor het eerst weer op, nadat hij eind augustus om "technische en vocale problemen" twee shows in Las Vegas moest annuleren en kort daarna de hele reeks met zes weken uitstelde. Volgens Variety brak hij afgelopen vrijdag zijn tweede show in de uitgestelde reeks al na twee nummers af.

De 83-jarige zanger van hits als Copacabana zegde eerder dit jaar ook al optredens af vanwege gezondheidsproblemen. De artiest is herstellende van longkanker en de behandeling daarvan, nadat hij in december 2025 bekendmaakte aan de ziekte te lijden. In Amerika is hij de komende maanden bezig met een afscheidstournee.