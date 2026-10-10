BARCELONA (ANP) - FC Barcelona is ook na acht speelronden nog zonder puntenverlies in de Spaanse voetbalcompetitie. De thuiswedstrijd tegen Getafe eindigde zaterdagavond in 3-0.

Anthony Gordon maakte in de tweede minuut met een van richting veranderd schot zijn eerste doelpunt in La Liga voor FC Barcelona. Via Gabriel Jesus en Jules Koundé liep Barcelona verder uit.

De net van een blessure herstelde Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie van FC Barcelona, dat een voorsprong heeft van 5 punten op nummer 2 Atlético Madrid. Real Madrid kan zaterdag bij een zege op Villarreal naast Atlético Madrid komen.