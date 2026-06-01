Barry Manilow maakt zich zorgen over zijn stem na een behandeling tegen longkanker. De 82-jarige zanger zegt in het programma Good Morning America dat hij niet weet of zijn stem volledig zal terugkeren.

Manilow, bekend van hits als Mandy en Copacabana, werd eerder dit jaar geopereerd nadat bij hem longkanker was vastgesteld. Daarbij werd een deel van zijn linkerlong verwijderd. In april maakte de artiest bekend dat hij kankervrij was.

Tijdens de voorbereidingen op zijn afscheidstournee merkte de zanger dat zijn stem anders klonk dan voorheen. "Ik deed ongeveer een maand geleden mijn eerste soundcheck en ik klonk helemaal niet als mezelf", aldus Manilow. "Ik kon niet geloven dat het voorbij zou kunnen zijn."

De zanger noemt de situatie "erg verdrietig". Toch is hij vastbesloten om weer op het podium te staan. "Ik wil niet stoppen", aldus Manilow, die later deze maand begint aan zijn afscheidstournee.