Kroonprins Haakon heeft de eerste dag van zijn officiële bezoek aan Japan maandag erop zitten. De zoon van koning Harald en koningin Sonja bezoekt het Aziatische land om de samenwerking tussen Japan en Noorwegen op gebieden als veiligheidsbeleid, technologie, handel en de maritieme sector te versterken. Hij ging onder meer naar de kleinste bar van Tokio en het drukste kruispunt van de stad, meldt het Noorse hof.

Haakon begon met een bezoek aan de Universiteit van de Verenigde Naties in Tokio, waar hij studenten en medewerkers ontmoette. Vervolgens woonde de kroonprins de opening bij van Arctic Frontiers Abroad, een internationale ontmoetingsplaats voor onderzoekers, zakenmensen en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen in het Arctische gebied. Tijdens de toespraak die hij daar hield, stelde Haakon dat de oceaan "ons gezamenlijke levensonderhoudssysteem en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid" is. "De oceaan reguleert ons klimaat, voedt ons en ondersteunt ons levensonderhoud." Ook ontmoette hij hier prinses Takamado.

De kroonprins bracht in Tokio ook een bezoek aan de flagshipstore van het Noorse designmerk Norwegian Rain, een merk dat volgens het paleis "Noors design combineert met Japanse esthetiek en ambachtelijke tradities". Verder stak Haakon over op het beroemde Shibuya-kruispunt, een van de drukste voetgangersovergangen ter wereld. Hier steken op een drukke dag ruim 2 miljoen mensen over. Ook stopte de kroonprins bij een van de kleinste en oudste bars van Tokio. Deze traditionele bar, genaamd Sakedoro Enoki en bekend om de intieme sfeer, wordt al jarenlang gerund door de 80-jarige Chizuru.

Het bezoek van de kroonprins wordt de komende dagen voortgezet. De focus ligt dan op onder meer digitalisering, de maritieme sector en de Noors-Japanse samenwerking.