Barry Paf verrast tijdens uitzending om dertigjarig jubileum

Barry Paf zit deze maand dertig jaar in het radiovak. De 47-jarige dj werd daarom maandag tijdens zijn uitzending op 100% NL verrast door zijn ouders Jan en Betsy en zijn eerste radiobaas Erik de Zwart. "Mijn vader en moeder? Ik ben helemaal flabbergasted", reageerde Paf toen zijn ouders onverwacht de studio binnenkwamen.

Paf begon al jong met radio. Volgens zijn moeder maakte hij als acht- of negenjarige uitzendingen via een oude babyfoon. "Hij had een geheime zender bij ons in de buurt en het buurtje kon meeluisteren", zei ze. Voor Paf was de steun van zijn ouders belangrijk voor zijn carrière. "Dat is een soort fundament waar je je hele leven plezier van hebt."

Ook De Zwart, die dertig jaar geleden het sollicitatiegesprek met de toen 17-jarige Paf voerde bij Radio 538, kwam langs. Paf viel volgens hem destijds op door "zijn vrolijkheid in zijn stem en de vrolijkheid van zijn presentatie, waardoor hij dat gewoon over weet te brengen op de radio". Ook gaf hij Paf het advies mee om "gewoon lekker door te gaan en vooral jezelf blijven."