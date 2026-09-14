Overheidsorganisaties verkennen afschaffen dwangsommen

DEN HAAG (ANP) - Overheidsorganisaties verkennen of het mogelijk is om dwangsommen af te schaffen. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die werd vrijgegeven op verzoek van dagblad Trouw.

Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen voor te late asielbesluiten.

Vorig jaar januari schreef een medewerker van de IND in een mail dat "we echter ook graag samen willen optrekken met andere uitvoeringsinstanties om zo o.a. te bezien of een afschaffing voor het hele bestuursrecht mogelijk is".

'Ervaringen uitwisselen'

Tegenover Trouw bevestigt een IND-woordvoerder het contact met andere organisaties. Ambtenaren zouden "ervaringen uitwisselen". Overheidsorganisaties zeggen de beslistermijn te overschrijden omdat ze te weinig personeel en te veel werk hebben.

Een dwangsom is bedoeld als prikkel voor de overheid om tijdig te besluiten over een aanvraag of bezwaar van een burger. In de Tweede Kamer wordt kritisch gekeken naar dwangsommen en het kabinet wil ervanaf voor onder meer asiel- en WIA-besluiten.

Steun Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het kabinetsplan om de boete bij te late asielbesluiten af te schaffen. De Eerste Kamer moet daar nog over stemmen. De IND is onder meer in de problemen gekomen door bezuinigingen in het verleden.

In juni bepaalde de Raad van State dat de overheid tot juni volgend jaar geen dwangsom meer hoeft te betalen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire die te lang wachten op een besluit over schadevergoeding. Het stelsel is "volledig vastgelopen", aldus de Raad van State.