Bartina Koeman geniet nog even van echtgenoot voor WK

Het gaat naar omstandigheden goed met de gezondheid van Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman probeert nu nog zoveel als ze kan van de aanwezigheid van haar echtgenoot, die ze straks door het WK voetbal mogelijk zes weken moet missen, te genieten.

"Eigenlijk gaat het wel oké", zei Bartina vrijdag in het radioprogramma Evers & Co. op Radio 538. Ze lijdt aan een chronische vorm van borstkanker en vorig jaar werden uitzaaiingen richting haar lever ontdekt. Door haar gezondheidssituatie moet ze het aankomende toernooi thuis beleven. "Daarom ben ik nu nog even van hem aan het genieten."

De 65-jarige Bartina hoopt als ze "in goede vorm" is misschien alsnog naar de Verenigde Staten af te reizen. "Ik hoop dat het lukt. We gaan het zien, ik leef van dag tot dag."

Na het WK zou ze het liefst willen dat haar man stopt als bondscoach. "In de voetbalwereld is het wel een beetje klaar voor mij. Voor mijn gevoel is dit wel een beetje het laatste", zei ze. "Ik wil nu ook wel, en dat komt natuurlijk ook omdat ik ziek ben, heel graag met hem leuke reisjes maken."

Ronald reageerde in de uitzending dat hij nog niet weet of hij door wil of niet.