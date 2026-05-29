Emilia Clarke ontkracht berichten over Game of Thrones-fortuin

Emilia Clarke ontkent dat ze een fortuin verdiende met haar rol als Daenerys Targaryen in Game of Thrones. Berichten dat ze 300.000 dollar per aflevering zou hebben gekregen, zijn totaal overdreven, zegt de Britse actrice in een interview met Variety.

"We verdienden niet zoveel. Kun je je dat voorstellen?", reageert Clarke. "Dan had ik wel in een paar Porsches gereden!"

De serie, die liep tussen 2011 en 2019, leverde Clarke wel financiële zekerheid op. Ook werd ze er wereldberoemd mee, iets wat ze in eerste instantie niet goed snapte. "Ik heb veel tijd besteed aan het proberen te begrijpen", zegt Clarke daarover. "En dan realiseer je je dat het gewoon een formule is: hoe minder je op tv bent, hoe minder beroemd je bent. Het komt en het gaat."

Momenteel is ze bezig met het ontwikkelen van een tweede seizoen van de serie Peacock. De makers hopen elk moment groen licht te krijgen voor het vervolg. Volgens Clarke, die betrokken is als producer, zijn er momenteel "veel gesprekken" over welke richting de serie moet opgaan. "Ik heb het geluk dat ik een echte producer ben, dus ik mag deel uitmaken van deze gesprekken", zegt Clarke.