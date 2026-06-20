Bassist Justin Cary (50) van Sixpence None the Richer overleden

Justin Cary, de bassist van de Amerikaanse rockband Sixpence None the Richer, is overleden. Dat heeft Leigh Nash, de zangeres van de band, bekendgemaakt. Cary overleed op 11 juni op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte.

Cary trad in 1997 toe tot de band, die kort daarop een wereldhit scoorde met het nummer Kiss Me. De groep oogstte ook succes met het nummer There She Goes, een cover van het gelijknamige lied van The La's. Naast zijn werk bij Sixpence speelde Cary ook bij bands als Counting Crows en Blue Country.