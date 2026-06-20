Toppers in Concert volgend jaar opnieuw naar Johan Cruijff ArenA

De Toppers keren ook volgend jaar weer terug naar de Johan Cruijff ArenA. Toppers in Concert vindt in 2027 plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei, bevestigt de organisatie van de concertreeks na berichtgeving van RTL Boulevard.

Toppers Gerard Joling, Jan Smit, Jeroen van der Boom en René Froger maakten het nieuws vrijdagavond bekend, aan het einde van hun eerste show uit de reeks van dit jaar. De huidige shows staan in het teken van het thema The Summer is Magic.

Gelegenheidsformatie De Toppers bestaat sinds 2005 en treedt sindsdien jaarlijks op met een reeks concerten. Alleen in 2020 en 2021 gingen de shows door de coronapandemie niet door.