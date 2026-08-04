De aankomende Baywatch-reboot verschijnt in Nederland op Amazon Prime Video. De streamingdienst heeft een deal gesloten met de Amerikaanse zender Fox, die sinds 2024 werkt aan de reboot. Daarnaast zijn ook oude Baywatch-afleveringen te zien op Amazon.

Amazon Prime Video mag de Baywatch-reboot streamen in delen van Europa, Canada, Zuid-Amerika en India. Onder meer Stephen Amell, Jessica Belkin en Shay Mitchell spelen in de serie, die in januari verschijnt.

Baywatch is een serie over een groep strandwachters. Onder meer David Hasselhoff en Pamela Anderson speelden in de oorspronkelijke serie, die liep van 1989 tot 2001.