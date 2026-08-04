Ed Sheeran is vorige week door een rechtbank in Bradford veroordeeld omdat hij vergeten was een verzekering af te sluiten voor zijn Aston Martin. In totaal moet de zanger ruim 1200 euro betalen aan onder meer boete en proceskosten, meldt het Britse persagentschap PA dinsdag.

De zilveren auto uit 1966 was in 2021 naar een garage gebracht voor een grote restauratie. Sheeran laat de oldtimer ombouwen tot elektrische auto. Omdat de werkzaamheden nog in volle gang zijn, dacht hij dat de verzekering van het garagebedrijf zijn wagen dekte en daarom een gewone verzekering niet nodig was.

De zanger verklaarde tegenover de rechter dat er nooit sprake van "gevaar voor derden als gevolg van onverzekerd rijden" is geweest. "Het voertuig is sinds 2021 onafgebroken in het bezit van de garage gebleven, is weggehouden van de openbare weg en stond te allen tijde binnen in hun werkplaats. Ik heb op geen enkel moment de fysieke of feitelijke controle over het voertuig gehad", aldus Sheeran.

De singer-songwriter heeft de Aston Martin inmiddels officieel van de weg laten halen. Sheeran verzekerde de rechter dat het om een "administratief misverstand" ging en niet de intentie had om de regels te breken. Hij kreeg desondanks toch een boete.