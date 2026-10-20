BBC schrapt banen en zenders door bezuinigingen

De BBC stopt in het voorjaar van 2027 met de lineaire uitzendingen op de tv-zenders BBC Three en BBC Scotland. Ook valt het doek voor BBC Radio 4 Extra. Dat heeft de omroep bekendgemaakt als onderdeel van bezuinigingsmaatregelen. Daarmee moeten de komende twee jaar 500 miljoen pond worden bespaard, omgerekend bijna 600 miljoen euro.

Medewerkers van de Britse omroep hebben dinsdag ook te horen gekregen dat er bij BBC News ruim honderd banen zullen verdwijnen, deelt onder meer Sky News. Het moet een besparing van 5,5 miljoen pond (6,5 miljoen euro) opleveren. Eerder werden er al 550 banen geschrapt bij BBC News en meer dan 30 bij BBC Sport.

De uitzendingen op BBC Three en BBC Scotland zullen online beschikbaar komen via iPlayer, meldt de omroep. De zenders blijven daarvoor ook nieuwe programma's produceren. Programma's van BBC Radio 4 Extra, waar voornamelijk praatprogramma's uit het BBC-archief te horen waren, komen beschikbaar op BBC's audiostreamingplatform BBC Sounds.

In de afgelopen weken maakte de omroep al bekend dat er ook programma's zullen stoppen. Van onder meer RuPaul's Drag Race UK worden geen nieuwe seizoenen meer gemaakt.