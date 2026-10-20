Prinses Margriet naar WK parabaanwielrennen in Apeldoorn

Prinses Margriet gaat naar de Wereldkampioenschappen parabaanwielrennen 2026 in Omnisport Apeldoorn. De prinses is op donderdagavond 29 oktober bij het sportevenement aanwezig, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag.

De zus van prinses Beatrix krijgt bij aankomst in Omnisport een toelichting op de ontwikkelingen in de sport en de voorbereidingen richting de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Daarna spreekt ze met deelnemers en teamleiding, en heeft ze als afsluiting een ontmoeting met minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.

Het is de derde keer dat het WK parabaanwielrennen in Apeldoorn plaatsvindt. Prinses Margriet is al jarenlang betrokken bij de parasport in Nederland.