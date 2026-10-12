De BBC staat achter het besluit om een slogan over transrechten op een T-shirt van een deelnemer aan de danswedstrijd Strictly Come Dancing weg te halen. Op een video die eerder verscheen, was te zien dat actrice Bethany Antonia tijdens de repetities een wit T-shirt droeg met de slogan Protect the Dolls. Maar tijdens de uitzending op zaterdag was de tekst op het T-shirt weggewerkt. Dit leverde online veel kritiek op van kijkers.

Een woordvoerder van de Britse omroep laat maandag in een verklaring weten dat "de maatregel past binnen de redactionele richtlijnen om opvallende merknamen of leuzen zoveel mogelijk uit beeld te houden, ongeacht de bewoordingen of de uitspraak in kwestie".

De slogan Protect the Dolls verwijst naar transvrouwen en steunt de bescherming en ondersteuning van transvrouwen. De tekst werd wereldwijd bekend doordat modeontwerper Conner Ives het witte T-shirt met de tekst Protect the Dolls droeg tijdens zijn herfst/winter 2025-show in Londen. Het shirt werd uiteindelijk een symbool voor steun aan de transgendergemeenschap. Verschillende beroemdheden, onder wie Pedro Pascal, Madonna en Troye Sivan hebben het shirt al gedragen. De opbrengst van de verkoop van de T-shirts gaat naar verschillende transorganisaties.

Het is niet de eerste keer dat de BBC kleding bewerkt om te voldoen aan hun redactionele richtlijnen. Zo maakte de omroep in 2017 een T-shirt onherkenbaar van zangeres Grace Chatto van Clean Bandit. Op het shirt was te lezen dat ze steun uitsprak aan de toenmalige Labour-leider Jeremy Corbyn. In 2024 werd de omroep verweten van het onleesbaar maken van de tekst Trans Rights Are Human Rights op een shirt van zanger Ricky Wilson.