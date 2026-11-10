De BBC verwijdert alle content waarop David Walliams te zien is van zijn eigen streamingdienst, BBC iPlayer. Dat heeft de Britse omroep besloten na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van de acteur. Het gaat onder meer om de comedyserie Little Britain.

"Dit zijn ernstige beschuldigingen", verklaart een woordvoerder van de omroep. "Daarom bekijkt de BBC al het materiaal waarop David Walliams voorkomt en dat door hem is geschreven, op onze platforms nauwlettend. We zijn bezig met het verwijderen van een aantal programma's, waaronder Little Britain, zolang dit onderzoek loopt." Walliams bedacht en speelde samen met Matt Lucas in Little Britain. De sketchshow, die begon op de radio, stak de draak met Britten uit alle lagen van de bevolking.

Na de beschuldigingen die eerder dinsdag naar buiten kwamen door onderzoek van The Guardian en ITV News werd Walliams al door zijn zaakwaarnemers aan de kant gezet. Ook de Labourpartij besloot hem te schorsen als lid.

Volgens het onderzoek zou de 55-jarige Brit zijn bekendheid hebben gebruikt om jonge vrouwen en tienermeisjes seksueel te benaderen. Walliams probeerde via de rechter te voorkomen dat de beschuldigingen openbaar werden gemaakt. Volgens zijn advocaten deed hij twee zelfmoordpogingen nadat hij was geconfronteerd met beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.