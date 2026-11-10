René Froger moest dinsdag met spoed naar het ziekenhuis. De 65-jarige zanger miste daarom de persdag van het nieuwe seizoen van De Frogers. Zijn vrouw Natasja Froger vertelde volgens Shownieuws dat hij afgelopen weekend een infuus kreeg en niet goed reageerde op zijn nieuwe medicatie.

Volgens Natasja heeft hij op de nieuwe medicatie een "bepaalde reactie" gehad. "En vandaar dat de arts vanmorgen belde van: joh, dan wil ik je toch graag even zien." Hoewel René aanvankelijk de arts wilde afzeggen voor de persdag, stond zijn vrouw erop dat hij wel naar het ziekenhuis zou gaan. "We hadden beloofd dat je vanaf nu je gezondheid voor zou laten gaan", verklaart ze.

In september maakte de zanger bekend dat hij een auto-immuunziekte heeft en rust moet nemen. Hij ervaart al twee jaar klachten en volgt meerdere behandeltrajecten.