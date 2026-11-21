De BBC zendt in december een bijzonder concert van de Britse zangeres RAYE uit. De zangeres trad vorige maand op in de Royal Albert Hall in Londen met een orkest en verschillende familieleden. De registratie is in december te horen op BBC Radio 2 en later ook te zien op BBC One.

Tijdens het concert op 23 oktober bracht RAYE haar tweede album This Music May Contain Hope volledig ten gehore, begeleid door het Heritage Orchestra. Ook haar zussen Amma, Absolutely en Katelyn en haar grootouders Michael en Agatha stonden met haar op het podium.

Het optreden wordt op 21 december uitgezonden op BBC Radio 2. Wanneer de concertfilm op televisie verschijnt, wordt later bekendgemaakt.

RAYE bracht haar tweede album in maart uit en scoorde daarmee haar eerste nummer 1-notering in de Britse albumlijst. De plaat bevat onder meer de hit Where Is My Husband!