UTRECHT (ANP) - De Eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en SC Cambuur is zaterdagavond na een onderbreking van ruim een half uur hervat. De wedstrijd werd in de elfde minuut bij een stand van 0-0 stilgelegd omdat er een rookbom op het veld terecht was gekomen. De rookbom was afkomstig van de Bunnikside, het vak met de fanatieke aanhang van FC Utrecht.

Volgens het eerder dit jaar aangescherpte protocol zouden wedstrijden definitief moeten worden gestaakt wanneer er vuurwerk vanaf de tribunes op het veld terechtkomt. Toch werd besloten het duel te hervatten. "Dit moet niet nog een keer gebeuren", zei scheidsrechter Allard Lindhout kort voor de hervatting tegen ESPN. "Want anders is het definitief staken."