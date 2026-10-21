Beatles-museum in Liverpool verhuist naar andere plek

De toeristische attractie The Beatles Story krijgt een nieuw thuis in Liverpool. De trekpleister verhuist in 2028 van het Albert Dock naar de voormalige locatie van St John's Market.

Het muziekmuseum werd in 1990 opgericht en is sindsdien gevestigd aan de Royal Albert Dock. De nieuwe locatie zou meer dan vier keer zo groot zijn, schrijft de BBC. De nieuwe plannen werden aangekondigd door Apple Corps. De St Johns Beacon wordt in de plannen omgetoverd tot een attractie met de Yellow Submarine als thema, naar het lied van de groep.

Paul McCartney en Ringo Starr van de legendarische groep steunen het project. "Ik vind het ongelooflijk en nederig makend dat mensen nog steeds geïnteresseerd zijn in ons verhaal en ik vind het heel leuk dat The Beatles Story en The Beacon op zo'n manier worden getransformeerd in het hart van de stad Liverpool", aldus McCartney. "Ik kan niet wachten tot mensen in ons verhaal kunnen stappen en de ervaring kunnen delen."

"Liverpool bracht de grootste band uit de geschiedenis voort, en vandaag kondigen we een nieuwe beleving in de stad aan die recht doet aan die erfenis", zegt Apple Corps-baas Tom Greene. "Net als bij Graceland of Dollywood is het passend dat The Beatles een bestemming van wereldklasse krijgen - een plek in het stadscentrum waar het verhaal begon, die fans kunnen bezoeken."