Cyberveiligheidsinstantie VK waarschuwt voor kwetsbaarheden PHP

LONDEN (ANP) - De Britse cyberveiligheidsinstantie NCSC waarschuwt Britse organisaties zo spoedig mogelijk computersystemen die werken met programmeertaal PHP te updaten. Eerder werden twee ernstige kwetsbaarheden gevonden in de programmeertaal die onderliggend is aan circa 70 procent van de websites wereldwijd.

In Nederland hebben al verschillende partijen (delen van) hun website uitgeschakeld uit voorzorg. Zo zijn delen van het gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo's en onderzoeksinstellingen uitgeschakeld. Ook de website van de Tweede Kamer is woensdag niet bereikbaar.