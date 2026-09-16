Beau van Erven Dorens niet meer boos om talkshow Renze Klamer

Beau van Erven Dorens is niet meer boos over het feit dat Renze Klamer dit voorjaar een eigen talkshow kreeg bij RTL 4 en het programma RTL Tonight moest stoppen. Dat zei Van Erven Dorens woensdag aan tafel bij de talkshow Renze.

Van Erven Dorens erkende dat hij het destijds niet leuk vond dat Klamer een eigen talkshow kreeg. "Je bent als presentator toch ook een beetje de spits van een voetbalteam. Als iemand anders wordt opgesteld, jij op de bank zit en moet toekijken hoe de ander goals mag maken, dat is gewoon niet leuk." Klamer zei dat te begrijpen. Ook hij was naar eigen zeggen ooit bij een andere omroep "uit de spits gehaald".

Van Erven Dorens zei vooral snel klaar te zijn geweest met alle aandacht voor de kwestie. "Na vijf dagen dacht ik wel: kom op, nou ben ik er wel klaar mee. Maar dat gaat dus door." Inmiddels ligt het volgens hem achter hem. "Mensen zijn het allang weer vergeten. Het is echt een half jaar geleden."

Klamer kreeg dit voorjaar een eigen talkshow nadat RTL besloot te stoppen met RTL Tonight, dat hij afwisselend presenteerde met Van Erven Dorens en Humberto Tan. Volgens RTL sloeg het format van dat programma onvoldoende aan.