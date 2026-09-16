Charli xcx maakt debuut als covermodel van Playboy

Charli xcx staat voor het eerst op de cover van de Amerikaanse Playboy, die woensdag verscheen. De Britse zangeres (34) is onder meer te zien in zwarte lingerie. Ook poseert ze voor het blad op een boot die over de Thames vaart. Volgens Charli konden de toeristen de fotoshoot wel waarderen: "Ze vonden het prachtig."

In het tijdschrift vertelt ze dat ze "al een tijdje voor de Playboy wilde shooten". "Ik houd van het logo. Ik houd van ondergoed. Ik houd van vrouwenlichamen. Ik houd van pure aantrekkelijkheid." Verder vertelt ze dat ze zich "sexy voelt in ondergoed" en "in een strak maatpak". "Als ik me sexy voel, voel ik me zelfverzekerd. Seks, seksualiteit en zelfvertrouwen zijn stuk voor stuk heel heilige dingen voor mij. Als ik dat de hele tijd maximaal zou kunnen voelen, dan deed ik dat."

Daarnaast vertelde Charli dat ze zich zelfverzekerd voelt bij haar partner George Daniel, de drummer en producer van de Britse band The 1975. "Hij gaf me gewoon zoveel zelfvertrouwen omdat hij me als mens in ons privéleven een beetje in balans kon houden. Ik ben hem ontzettend veel verschuldigd. Hij heeft me echt geholpen om verschillende kanten van mezelf te verkennen."

In 2022 maakten het stel hun relatie bekend en een jaar later verloofden ze zich. Ze gaven elkaar in juli 2025 het jawoord tijdens een huwelijk op het gemeentehuis, en trouwden later dat jaar opnieuw tijdens een grotere ceremonie op Sicilië.