Bebe Rexha is klaar met de aanhoudende opmerkingen over haar lichaam. Dat schrijft de Amerikaanse zangeres in een bericht op X. "Ik weet niet wat ik met mijn borsten aan moet. Ze zijn gewoon zo enorm geworden en ik haat de heteromannen in mijn reacties die alleen daarvoor komen, maar aan de andere kant wil een meisje zich toch sexy kleden", laat ze zondag aan haar volgers weten.

De 37-jarige artiest denkt dan ook dat een app "voor meisjes en homo's" de oplossing is. Daarnaast heeft ze gemengde gevoelens over hoe ze zich zou moeten kleden. Ze heeft namelijk het gevoel dat "wanneer meisjes met rondingen" strakke kleding dragen, ze "er automatisch sletterig uitzien".

Het is niet de eerste keer dat Rexha haar ongenoegen uit over het commentaar op haar lichaam. "Ik ben het zo zat dat mensen opmerkingen maken over mijn gewicht. Ik heb PCOS en worstel met onvruchtbaarheid", schreef ze vorig jaar. Ze was van mening dat ze geen verklaring verschuldigd was, maar hoopte dat mensen "twee keer nadenken" voor ze iemands uiterlijk bekritiseren.

In 2023 vertelde de zangeres dat bij haar het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) was vastgesteld. Dat is een hormonale aandoening die de eierstokken aantast, maar ook andere klachten zoals gezichtsbeharing en gewichtstoename met zich mee kan brengen.