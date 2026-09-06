Kelly Osbourne heeft na het overlijden van haar vader Ozzy Osbourne een pruik gedragen om haar gewichtsverlies te maskeren. Dat vertelt de 41-jarige televisiepersoonlijkheid aan de Daily Mail. "Ik zag eruit als die fucking Crypt Keeper", aldus Osbourne, verwijzend naar het fictieve personage uit de horrorserie Tales from the Crypt. "Ik zei: 'Dit is eng. Ik wist niet dat ik er zo uitzag.'"

In het interview blikt Osbourne terug op de uitreiking van de Grammy Awards eerder dit jaar. Haar overleden vader, voormalig frontman van de rockband Black Sabbath, werd daar geëerd met een live-uitvoering van het nummer War Pigs. "Ik droeg een pruik om mijn gezicht te bedekken, zodat je niet kon zien hoe mager mijn jukbeenderen eigenlijk waren", vertelt de Britse presentatrice. Samen met haar stylisten zocht ze ook kleding uit waardoor ze er niet nog magerder uit zou zien.

Osbourne legt uit dat ze bang was met haar uiterlijk de aandacht af te leiden van haar vader. "Ik wilde er zijn om mijn moeder te steunen en eer te bewijzen aan de nalatenschap van mijn vader. Maar eerlijk gezegd, als ik erop terugkijk, denk ik dat ik niet had moeten gaan. Ik voelde me niet zo goed."

Onlangs vertelde Osbourne aan het Britse tijdschrift Hello! dat ze het jaar na het overlijden van haar vader als het "moeilijkste jaar" van haar leven heeft ervaren. Inmiddels gaat het naar eigen zeggen beter met haar. "Ik krijg alle hulp die ik nodig heb en ik ben dankbaar voor de steun", zei ze onder meer.

Ozzy Osbourne overleed op 22 juli 2025. De rocklegende stierf thuis aan de gevolgen van een hartstilstand, nadat hij al geruime tijd had gekampt met gezondheidsproblemen, zoals de ziekte van Parkinson.