David Beckham hoopt dat zijn toekomstige kleinkinderen ooit naar Hollywood zullen komen en daar zijn tegel op de Walk of Fame zullen bekijken. Dat zei de Britse oud-topvoetballer vrijdag bij de inauguratie van zijn ster op de stoep, meldt E! News.

"Ik wil graag mijn geweldige familie, mijn ouders en mijn zussen bedanken die mij altijd hebben gesteund in het najagen van mijn dromen", zei Beckham tijdens zijn toespraak. "Victoria, al bijna dertig jaar mijn geweldige vrouw, zonder wie dit alles niet mogelijk of leuk was geweest. Mijn prachtige kinderen zijn de reden dat ik iedere dag uit mijn bed kom."

De oud-speler van onder meer Manchester United, Real Madrid en LA Galaxy werd daarop emotioneel. "Kinderen, ik hoop dat jullie mijn kleinkinderen hier ooit mee naartoe nemen en hen vertellen over een jongen met grootse dromen. Dat ik jullie allemaal trots mag maken, is mijn grootste prestatie. Ik ben zo dankbaar voor jullie allemaal. Ik houd van jullie, heel erg bedankt."

De nieuwe tegel van Beckham is de 2849e op de bekende sterrenstoep. Bij de ceremonie waren, naast zijn vrouw Victoria, ook zoons Romeo (23) en Cruz (21) en dochter Harper (14) aanwezig. Ook acteur Tom Cruise en oud-voetballer Robbie Keane, goede vrienden van Beckham, waren bij de inhuldiging aanwezig. Beckhams oudste zoon Brooklyn (27) leeft al een tijd in onmin met zijn familie en was er niet bij.