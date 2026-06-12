SpaceX eindigt eerste handelsdag op Wall Street 19 procent hoger

NEW YORK (ANP) - SpaceX is de eerste handelsdag op de aandelenbeurs in New York hoger geëindigd. Het aandeel steeg vrijdag ruim 19 procent tot bijna 161 dollar, tegen een introductieprijs van 135 dollar per aandeel. De beursgang van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit, waarbij het bedrijf 75 miljard dollar ophaalde.

De marktwaarde van SpaceX bereikte na de koerswinst op de eerste beursdag meer dan 2 biljoen dollar, ruim 2000 miljard dollar. Het is nu volgens CNBC het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de Verenigde Staten, na beursgiganten Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft en Amazon.

Beleggers in SpaceX steken vooral geld in de toekomstvoorspellingen van Musk, die met het bedrijf datacenters in de ruimte wil plaatsen en missies naar Mars ambieert. SpaceX is vooralsnog verlieslatend. Aandelen van Tesla, een ander bedrijf van topman Elon Musk, stegen 1,8 procent.

Vredesakkoord

Verder was de stemming op de beursvloeren optimistisch, nadat bemiddelaar Pakistan meldde dat Iran en de Verenigde Staten een akkoord hebben bereikt over de tekst van een vredesdeal. Dat vergrootte de hoop op een spoedig einde aan de Iranoorlog en een snelle heropening van de Straat van Hormuz. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 51.202,26 punten. De brede S&P 500-index klom 0,5 procent tot 7431,46 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 25.888,84 punten.

Donderdag stegen de Amerikaanse beurzen al tot 2,5 procent, na het afblazen van de geplande Amerikaanse aanvallen op Iran door president Donald Trump. Toen meldde Trump ook dat een overeenkomst zo goed als rond was, maar kwamen uit Iran nog afhoudende berichten.

Olieprijzen

De olieprijzen daalden vrijdag verder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,8 procent goedkoper op 84,35 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, kostte 3,9 procent minder op 86,86 dollar per vat.

Terwijl beleggers de aandacht op SpaceX vestigden, gingen aandelen van andere ruimtevaartbedrijven juist omlaag. Rocket Lab, Redwire en Firefly Aerospace zakten tot 19,1 procent.