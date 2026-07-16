Beckham na WK-uitschakeling: teleurstelling voor ons allemaal

David Beckham baalt van de Engelse uitschakeling op het WK voetbal. "Een teleurstelling voor ons allemaal, maar herinneringen die ons inspireren en voor altijd blijven", deelt hij met zijn volgers op Instagram. Engeland verloor woensdagavond met 2-1 van Argentinië in de halve finale.

"Dank aan ons team, onze fans en ons land voor wat jullie ons tijdens dit WK hebben gegeven", schrijft de Britse oud-profvoetballer verder in zijn bericht. Beckham zat tijdens de wedstrijd op de tribune van het stadion in Atlanta, samen met zijn vrouw Victoria en hun kinderen Romeo, Cruz en Harper.