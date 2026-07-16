IMAX-zalen verbreken record met voorverkoop The Odyssey

De film The Odyssey van regisseur Christopher Nolan heeft in Nederland zijn eerste record te pakken. Nog niet eerder werden er voordat een film in de bioscoop te zien was al zoveel kaarten voor vertoningen in speciale IMAX-zalen verkocht. Dat melden bioscoopketens Pathé en Kinepolis, die in Nederland IMAX-zalen exploiteren, aan het ANP. The Odyssey is vanaf donderdag in de bioscopen te zien.

Pathé bezit zeven IMAX-zalen. Het bioscoopconcern laat weten dat in de voorverkoop al meer dan 60.000 kaarten voor The Odyssey zijn verkocht. Hiervan gaat het bij bijna twee van de drie tickets om een IMAX-vertoning.

"We hebben nog nooit eerder in de voorverkoop zo'n enorm aandeel van IMAX-zalen gezien", bevestigt een woordvoerder van Pathé. In totaal zijn er de komende dagen al honderd voorstellingen van The Odyssey in Pathé-theaters nagenoeg uitverkocht. Dit gaat vooral om vertoningen in IMAX-zalen.

Door het dak

Ook Kinepolis, dat drie IMAX-zalen bezit, bevestigt deze trend. "We gaan door het dak", aldus een woordvoerder van het concern. Ook bij Kinepolis zijn de komende dagen al meerdere vertoningen uitverkocht.

Regisseur Christopher Nolan en de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema draaiden The Odyssey bewust met IMAX-technologie. Hierdoor heeft het beeld een extra hoge resolutie. De film is gebaseerd op het Griekse gedicht van Homerus, over de tocht van koning Odysseus naar huis na de Trojaanse oorlog. De hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o en Robert Pattinson.