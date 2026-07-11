David Beckham is zaterdag samen met zijn vrouw Victoria en hun kinderen Romeo, Cruz en Harper aanwezig bij de WK-kwartfinale van Engeland tegen Noorwegen in Miami.

De voormalige Engelse international had eerder al een bezoek gebracht aan de selectie van bondscoach Gareth Southgate. Samen met zijn zoons Romeo en Cruz woonde Beckham een training bij op het complex van Inter Miami, de club waarvan hij mede-eigenaar van is.

Ook andere bekende gezichten, onder wie Rolling Stones-zanger Mick Jagger, tennisster Venus Williams en de Noorse kroonprins Haakon, zijn zaterdag aanwezig bij de wedstrijd.