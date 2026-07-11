Roxy Dekker is van plan dit jaar nog een nieuw album uit te brengen. Dat vertelde de zangeres zaterdag in het NPO 3FM-programma VoorAan van dj Sebastiaan Ockhuysen.

Op de vraag of er al een basis ligt voor een opvolger van haar debuutalbum antwoordde Dekker volmondig: "Ja." Toen Ockhuysen vervolgens vroeg of het nieuwe album nog dit jaar verschijnt, reageerde de zangeres opnieuw bevestigend. Op de vraag of het om twaalf nummers of meer gaat, hield ze de lippen stijf op elkaar. "Ik zeg helemaal niks."

Haar debuutalbum Mama I Made It verscheen in 2025 en leverde haar meerdere hits op, waaronder Satisfyer, Sugardaddy en Casual.