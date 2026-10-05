Kevin Williamson, de bedenker van de tv-serie Dawson's Creek, bracht dit weekend een eerbetoon aan James Van Der Beek, de in februari overleden hoofdrolspeler uit de serie. Williamson deed dat tijdens de uitreiking van de Barbara Berlanti Hero Award, die hij ontving voor zijn steun aan de door darmkanker getroffen Van Der Beek en diens familie.

In zijn dankwoord zei Williamson dat Van Der Beek "een stem aan zijn jeugd gaf" door als Dawson Leery een personage te spelen dat op zijn eigen jeugd gebaseerd was. "Ik had het grote geluk James vele jaren te kennen. Ik heb hem van een jongen zien uitgroeien tot een bijzondere man: een echtgenoot, een vader en een vriend." Van Der Beek speelde tussen 1998 en 2003 de hoofdrol in de dramaserie.

Luchtig vertelde hij ook dat Van Der Beek gedurende zijn jaren in de serie een grote ontwikkeling doormaakte. "Hij begon als een verwend nest. Als hij een script kreeg, belde hij me op en zei hij: 'Waarom moet ik dit woord zeggen? Niemand weet wat dit woord betekent.' Dan zei ik: 'Maak je maar geen zorgen, zoals jij mompelt, hoort toch niemand het.' Zo gingen wij met elkaar om: Dawson tegen Dawson."

Williamson ontving de prijs voor zijn rol in de organisatie van een zogenoemde 'table read', die vorig jaar werd georganiseerd om Van Der Beek te steunen. Acteurs uit de serie lazen daar voor publiek een script voor. "Het enige wat ontbrak, was James", blikte Williamson terug op die avond. "Hij zou erbij zijn. We hielden de hoop tot het laatste moment vast, maar de artsen lieten hem gewoon niet in het vliegtuig stappen. Toch was hij die avond aanwezig, met zijn onverwoestbare moed en zijn geest." De acteur overleed dit jaar op 48-jarige leeftijd.