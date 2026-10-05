PORT OF SPAIN (ANP) - Dick Advocaat heeft zich met Curaçao gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. Het is de eerste keer dat de ploeg daarin slaagt. De spelers van Advocaat hadden aan een 1-1-gelijkspel bij Trinidad en Tobago genoeg voor de groepswinst.

De thuisploeg kwam in Port of Spain in de eerste helft op voorsprong via Luke Phillip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur gelijk.

Curaçao is na vier wedstrijden groepswinnaar met 10 punten. Trinidad is tweede met 9 punten en gaat ook naar de kwartfinales. Curaçao had eerder gewonnen van Costa Rica (4-3), Nicaragua (6-1) en thuis tegen Trinidad en Tobago (1-0). Met een zege in de kwartfinales kan de ploeg zich kwalificeren voor de Gold Cup.