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Bedrijf achter Louis Vuitton en Dior verkoopt meer ondanks oorlog

27 jul , 18:52Entertainment
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Het concern achter luxeproducten als Louis Vuitton, Dior en Bulgari heeft de afgelopen maanden meer verkocht ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. Zonder dat conflict zou de omzetgroei van LVMH volgens het bedrijf nog hoger zijn uitgevallen.
De divisie mode en lederwaren, de belangrijkste van het in Parijs gevestigde bedrijf, noteerde de eerste groei in twee jaar.
De omzet, aangepast voor onder meer wisselkoerseffecten, kwam in het tweede kwartaal op 19,5 miljard euro 3 procent hoger uit dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was er nog een krimp door de oorlog in het Midden-Oosten. Met name Dubai is als winkelstad belangrijk voor de verkopen van LVMH.
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